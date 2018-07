Útěk tygrů a lva z bioparku na Hradecku vyšetřuje policie jako obecné ohrožení

Policie začala pondělní útěk lva a dvou tygrů v soukromém Bioparku Štít u obce Klamoš na Královéhradecku vyšetřovat jako podezření ze zločinu obecného ohrožení. Případnému viníkovi hrozí při odsouzení trest od tří do osmi let vězení. V případu zatím policie nikoho neobvinila. Oznámila to mluvčí policie Lenka Burýšková.