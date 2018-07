Předpověď do půlky prázdnin: Teploty přes den kolem 25 stupňů, zaprší jen občas

„Nasvítit by mohlo téměř tolik, co v prvním červencovém týdnu. To je zhruba 60 až 70 hodin v republikovém průměru, což je osm až 12 hodin denně,“ uvedl ČHMÚ na svém webu. Více mraků, tím pádem méně slunečního svitu, bude zřejmě na jihozápadě a severovýchodě republiky.