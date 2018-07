O prodlouženém víkendu se zahřejeme. Hrozí spálení kůže

„Maxima se ve čtvrtek budou pohybovat mezi 27 a 31 stupni. Čtvrtek bude z následujících čtyř dní volna nejteplejším dnem,“ přiblížil meteorolog ČT Michal Žák. V pátek se pak teploty o něco málo sníží a pohybovat se budou mezi 23 a 28 stupni Celsia.

„Maxima kolem pětadvaceti stupňů čekáme i v sobotu, takže i přes ochlazení budou dny stále vesměs letní,“ dodává meteorolog.

Upozorňuje zároveň, že slunce bude mít velkou sílu, UV index se má pohybovat okolo sedmičky, proto platí pro polední a brzké odpolední časy doporučení zvýšené ochrany před slunečními paprsky.

Ve čtvrtek i zahřmí

V průběhu čtvrtka by s vysokými teplotami měla také přibývat oblaka a místy se vyskytnou bouřky. „Nebude to ale na celém území České republiky. V pátek pak bude větší šance na přeháňky a bouřky v jihovýchodní polovině Česka. Na severu, severozápadě a západě republiky už je pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek malá,“ popisuje předpověď Michal Žák. Sobota by podle jeho slov měla být už zcela bez bouřek.