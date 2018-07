Vodní záchranáři opět stráží české přehrady. Slouží zadarmo, jako dobrovolníci

Například na Slapské přehradě budou vodní záchranáři až do 2. září vyjíždět na hladinu ze základny ve Staré Živohošti. K dispozici mají zásahový člun o výkonu 300 koní, který je schopen pokrýt akční rádius od začátku přehrady až po most na Cholíně.

„Nedoporučujeme plavání přes přehradu a křížení plavební dráhy lodí v rámci bezpečnosti na vodní ploše jak pro návštěvníky, tak pro posádky plavidel. Když už budete muset plavat přes přehradu, zajistěte si třeba doprovod na loďce nebo plaveckou bóji,“ doporučil mluvčí. Připomněl, že prostor určený plavcům je do 50 metrů od břehu.

Riziko zvyšují také koupající se děti, které často plavou s nafukovacími kruhy nebo křidélky. „Děti by měly být pod dozorem, to je základ všeho. To je hlavní příčina všech neštěstí. Vloni jsme bohužel jeden takový tragický případ měli,“ varuje záchranář Petr Souček.