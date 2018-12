Jak si přál. Ostatky kardinála Berana spočinuly ve svatovítské katedrále

Po bohoslužbě vedené pomocným pražským biskupem Václavem Malým se průvod s rakví vydal k boční kapli Bartoňů z Dobenína, které se od svatořečení Anežky České říká také kaple sv. Anežky. Tady pro ostatky proslulého kardinála vyrobili kameníci nový sarkofág. Jen víko vážilo téměř půl tuny, kromě několika mužů z firmy, jež sarkofág vyrobila, víko pomáhal přesunout na kamennou schránu jeřáb.

Václav Malý ve svém kázání přirovnal život i činy kardinála Berana ke sv. Vojtěchovi, stejně jako to učinil kardinál Dominik Duka ve své sobotní mši. „Svatý Vojtěch toužil po klášteře, a když byl vyhnán poprvé a stanul v Římě, vstoupil do kláštera. Bylo to pro něho něco, co konvenovalo jeho duchovnímu rozpoložení, ale on se toho dovedl zříci, když ho papež vyzval, aby se vrátil do Prahy,“ uvedl.