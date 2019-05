Zrušení vojny byla strategická chyba. Národní hrdost Čechů je malá, říká velitel divize NATO

„Válka je přirozenou součástí lidské společnosti. Když se podíváte na delší časový úsek, tak to vypovídá o tom, že dřív nebo později přijde,“ upozornil Řehka. Mnoho lidí podle něj spoléhá na to, že je ochrání profesionální armáda. To ale považuje za největší omyl společnosti.

„Tak to rozhodně není. Armáda je samozřejmě důležitá a v některých fázích je nejdůležitější jako vojenský nástroj, ale vedle toho jsou nástroje politické, informační, ekonomické a další. Když stát vede válku, má to dopad úplně na všechno. Musí se mobilizovat i lidé nebo finanční zdroje. Celá společnost na to musí být připravená,“ řekl v Interview ČT24.

Řehka proto považuje za strategickou chybu, že se zrušila základní povinná vojenská služba. Přiznal přitom, že v době rušení vojny tento krok nejen vítal, ale byl i jeho velikým zastáncem.

„Byla to chyba ve více směrech, protože to i lehce odcizilo armádu od společnosti a v lidech posílilo pocit, že profesionální armádou máme splněno a nás se to vlastně netýká. Obrana se pořád týká každého.“