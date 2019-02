ČSSD nabídla Altnerovým dědicům mimosoudní vyrovnání, údajně 180 milionů korun

„Nabídka zněla a zní 180 až 200 milionů, dohoda byla jednu chvíli na spadnutí,“ řekl Radiožurnálu zdroj z vedení ČSSD. Oficiálně to strana komentovat nechce. „Průběh dědického řízení ČSSD nemůže a nebude komentovat,“ sdělil ekonomický ředitel ČSSD Martin Starec.

Advokát měl tři děti. Jeden z dědiců Patrik Altner podle Aktuálně.cz odmítl, že šlo o 180 milionů. „Sociální demokraté něco nabídli, ale byla to úsměvně nízká částka. Rozhodně to nebylo 180 milionů, bylo to daleko méně. Ale i těch 180 milionů by byla velmi nízká částka,“ uvedl.

Advokát Václav Veselý, který zastupoval zesnulého Altnera a nyní radí i jeho potomkům, také tvrdí, že nejstarší Altnerův syn Zdeněk odmítl pouze dědictví. „K částkám se nebudeme vyjadřovat, neboť se jedná o jiné sumy,“ uvedl.

ČSSD vadí pokuta 318 milionů

Pražský městský soud loni 31. března přiznal Altnerovi téměř 338 milionů korun za to, že stranu od roku 1997 zastupoval ve sporu o vlastnictví pražského Lidového domu. Podle rozsudku mu ČSSD má zaplatit 18,5 milionu korun, nejvýraznější část celkové částky však tvořila smluvní pokuta, která za 5734 dní od podání žaloby do vynesení rozsudku činí 318 milionů korun.

Představitelé sociální demokracie vyjadřovali připravenost částku zaplatit, vadila jim ale smluvní pokuta, která podle nich narostla především kvůli průtahům způsobeným Altnerem. Sociální demokracie si vzala u banky úvěr 338 milionů korun, z výroční zprávy však vyplývá, že do konce loňského roku nebyl čerpán. Právník loni na podzim zemřel a jeho nárok přešel na dědice. Dědické řízení se před měsícem začalo chýlit ke konci, uvedl Radiožurnál.

ČSSD se dovolala k Nejvyššímu soudu. Ten vydal předběžné opatření, že dokud nerozhodne, tak strana nemusí nic platit. Pokud se Altnerovy děti s ČSSD nedohodnou, bude o stamilionech rozhodovat Nejvyšší soud. Jednání ale ještě není nařízené.