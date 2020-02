Dva lidé a firma čelí obžalobě za podplácení v České poště

O podání obžaloby informoval dozorující státní zástupce Zdeněk Matula. První fáze trestné činnosti podle něj spadá do let 2011 až 2012, druhá se dotýká roku 2015. Případem se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 8.

Média dříve uváděla, že stíhání čelí Václav Růžička – šéf bezpečnostní agentury Alkom Security, která pro poštu hlídala budovy. Druhým obviněným je údajně podnikatel Radko Hašek.

Úplatek a exotické zájezdy

Policie podala návrh na obžalobu loni v říjnu. Obvinění měli nabídnout zaměstnancům pošty půlmilionový úplatek a exotické zájezdy za ovlivnění tendru. Na straně pošty nikdo stíhán nebyl, pracovník nabídnutí úplatku nahlásil policii.

Alkom se o bezpečnost státního podniku starala od začátku 90. let. Tendr na čtyřleté hlídání s předpokládanou hodnotou 200 milionů korun bez DPH pošta vypsala v červenci 2015 poté, co se rozhodla spolupráci s Alkomem ukončit. Růžička měl údajně nabídnout úplatek členovi vedení podniku, který to ale ohlásil.