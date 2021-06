Policie chytila anarchistu Borla, viní ho z útoků na majitele restaurace

Policisté po Lukáši Borlovi pátrali několik měsíců. Nakonec ho v neděli zadrželi v Mostě. Podle mostecké okresní státní zástupkyně Nadi Volákové ho policie obvinila z trestných činů založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, vydírání a poškození cizí věci. Pokud by ho soud uznal vinným, hrozilo by mu až deset let vězení.

Anarchistu poslal soud do vazby. Podle státní zástupkyně tak učinil kvůli obavám z útěku nebo skrývání se před stíháním, ale i kvůli obavám z pokračování v trestné činnosti.

Lukáše Borla policisté považují za zakladatele takzvané organizace Síť revolučních buněk. Ta se přihlásila ke žhářským útokům, při kterých zapálila několik aut majitele pražské restaurace Řízkárna. Útoky zdůvodňovala tím, že majitel údajně dlužil bývalým i současným zaměstnancům. Další útoky mířily i na policejní vozidla. Organizace také na svůj web umístila návody na podpálení aut nebo výrobu zápalných lahví.