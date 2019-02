Při bolestech kloubů lékaři radí zvýšenou ostražitost - revma postihuje i mladé

Paní Marie Závodská onemocněla v pěti letech - trpěla únavou a bolestmi a bez problémů neušla ani pár desítek metrů. Teď jí je 33 roků a s revmatoidní artritidou se léčí už déle než čtvrtstoletí. Pomohla jí i biologická léčba.

Tu teď musela vysadit kvůli těhotenství - přesto ale obtíže nemá. Už když čekala první dítě, její stav se prý zlepšil, cítila se mnohem lépe. A nyní, když očekává druhého potomka, je to prý stejné.

Každá bolest kloubů neznamená automaticky revma

Revmatoidní artritidu má v Česku asi 100 tisíc lidí - častěji ženy. U nich je výskyt až třikrát vyšší než u mužů.

Ne každá bolest kloubů ale automaticky znamená revmatické onemocnění. Pacientům poradí praktický lékař: „Provede jednoduchý screeningový test - test příčného stisku, kdy může vyslovit podezření na revmatoidní artritidu,“ popisuje Heřman Mann z Revmatologického ústavu.

V případě, že se člověk budí se ztuhlostí a trpí bolestmi, rozhodně by neměl čekat. „Ve chvíli, kdy už onemocnění poškodí klouby, nejsme schopni vrátit poškození zpět. Kromě chirurgů, pokud ten kloub nahradí,“ uvedl předseda České revmatologické společnosti Jiří Vencovský.

Kdo přijde včas, může se i úplně vyléčit

Lékaři předpokládají, že pokud se pacient dostane k revmatologovi do dvanácti týdnů po začátku příznaků, je šance, že by se onemocnění nemuselo rozvinout nebo přejít do chronické fáze. „A v podstatě by se mohlo i vyléčit,“ dodal Heřman Mann z Revmatologického ústavu.