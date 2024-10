Jak prchat před deštěm? Fyzik vytvořil rovnici, která to řeší exaktně

ρ.(Sh.a + Sv.v). d/v = ρ.(Sh.a/v + Sv). d

Přitom ρ představuje počet kapek na jednotku objemu a a označuje jejich vertikální rychlost. Sh je pak horizontální plocha povrchu jedince (tedy jeho hlava a ramena) a Sv je vertikální plocha povrchu (tedy těla).

Když člověk stojí na místě, déšť dopadá pouze na vodorovnou plochu Sh. To je množství vody, které na tyto plochy dopadne. I když déšť padá svisle, z pohledu chodce pohybujícího se rychlostí v se zdá, že padá šikmo, přičemž úhel trajektorie kapek závisí na jeho rychlosti. Za časový úsek T urazí dešťová kapka vzdálenost aT. Proto všechny dešťové kapky v kratší vzdálenosti dosáhnou povrchu: jsou to kapky uvnitř válce s podstavou Sh a výškou aT.

„Jak jsme viděli, při pohybu vpřed se kapky zdají být oživovány šikmou rychlostí, která je výsledkem složení rychlosti a a rychlosti v. Počet kapek, které dosáhnou Sh, zůstává nezměněn, protože rychlost v je vodorovná, a tedy rovnoběžná s Sh. Počet kapek, které dosáhnou povrchu Sv – který byl dříve nulový, když chodec stál – se však nyní zvýšil. Tento počet se rovná počtu kapek obsažených ve vodorovném válci o základně Sv a délce v.T. Tato délka představuje vodorovnou vzdálenost, kterou kapky urazí během tohoto časového intervalu,“ popisuje fyzik.

Rovnice řeší i časový interval, během kterého je chodec vystaven dešti. „Urazíte-li vzdálenost d konstantní rychlostí v, je čas strávený chůzí d/v. Dosadíme-li tento údaj do rovnice, dostaneme celkové množství vody, které vás potká.“