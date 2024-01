Francouzská pošta se modernizuje. Zavádí kabinky na vyzkoušení objednaného oblečení

Pracovnice francouzské pošty Sandrine Jouliová se obrací na zájemce. „Mohu vám ukázat naši novou zkušební kabinku? Je to úplná novinka. Vevnitř je židle na sezení a malý stolek, na který si můžete odložit.“



V nitru žluté budky si zákazníci mohou vyzkoušet kusy oblečení nebo obuvi, které si objednali na internetu. Pokud se jim věci nebudou líbit nebo jim nepadnou, ušetří kus cesty a celý proces navrácení objednaných kusů se díky tomu urychlí. Ohlasy jsou mezi lidmi zatím značně pozitivní.



„Může to ušetřit čas těm, kteří si objednávají on-line,“ říká jeden ze zákazníků. Další zákaznice pak doplňuje: „Nemusíme čekat doma, abychom si to vyzkoušeli a pak si uvědomili, že nám to nesedí. Takže nemusíme chodit zpět, abychom to vrátili.“

Ušetří se čas, ubude plýtvání materiálem, věří pošta



Takzvané vratky tvoří ve Francii až třetinu věcí objednaných on-line formou. Pošta proto doufá, že krok ušetří i čas jejím zaměstnancům. Ubude také plýtvání materiálu.



„Recyklujeme zákaznické krabice. Když si nechají svou objednávku, my si necháme krabici,“ dodává Jouliová.

Je to rána pro lokální obchody, tvrdí prodejci



Nesouhlasné komentáře ovšem přicházejí od obchodníků, kterým tak mohou odejít další zákazníci neradi kupující naslepo.



„Podporuje to nákupy přes internet na úkor lokálních obchodů. Je to další rána pro naše podnikání,“ říká ředitel francouzské federace prodejců oblečení Pierre Talamon.



Do konce loňského roku se zkušební kabinky objevily na zhruba desítce míst, letos by se měly rozšířit na dalších sedmdesát. Jde o součást velké renovace francouzské pošty, která chce do roku 2027 celkem modernizovat na sedm tisíc poboček.