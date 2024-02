Američan dostane 14 milionů dolarů za 37 let neoprávněného věznění

Rada floridského města Tampa přiřkla 56letému Američanovi Robertu DuBoiseovi odškodnění 14 milionů dolarů (asi 330,5 milionu korun) za 37 let, která neprávem strávil ve vězení za znásilnění a vraždu. Činy přitom nespáchal. O případu píše web stanice CNN.

DuBoise byl v srpnu 1983 odsouzený za vraždu a znásilnění 19leté Barbary Gramsové. V září 2020 nicméně díky důkazům ze stop DNA vyšlo najevo, že činy spáchala dvojice mužů z Floridy Amos Robinson a Abron Scott, kteří si již v té době odpykávali doživotní tresty za jinou vraždu, kterou v témže roce v 80. letech spáchali.

„Je mi líto rodin, které tak dlouho čekaly, než se dočkaly skutečného zadostiučinění. Byl jsem 37 let ve vězení za něco, co jsem nespáchal. To se děje, když se policie zaměří na nesprávného člověka a vymýšlí si důkazy, aby pasovaly na její teorie, a pořádně se nesnaží dopátrat pravdy,“ řekl CNN DuBoise před čtyřmi lety, když nové důkazy vyšly najevo.