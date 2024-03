Soud uložil výjimečný trest za vraždu seniorky v Libišanech

Za trýznivou vraždu seniorky, která se stala v roce 2022 v Libišanech, soud v Pardubicích uložil výjimečný trest. Muž půjde v souhrnném trestu do vězení na 25 let, jeho partnerka na sedmnáct let. Muž byl podle soudu vinen také z nedovoleného ozbrojování. Oba souzení podali odvolání, zůstávají ve vazbě. Rozsudek není pravomocný.