Potřebovali jsme se znovu najít, říkají November 2nd. Na novém albu hledání v Americe vyměnili za sebe

Dvanáctiletou pauzu vysvětluje Alexandra Langošová rodinnými povinnostmi. „Zatímco spoluhráči koncertovali, hráli v jiných projektech, já jsem psala písničky do šuplíku a čekala jsem na tu správnou chvíli, kdy to zase dáme dohromady,“ říká.

Úplně od začátku

Správný moment přišel zhruba před pěti lety, kdy začaly vznikat nové skladby. „Měli jsme pocit, že bychom se potřebovali znovu najít a postavit zvuk kapely,“ doplnila Langošová, co nová produkce ukázala.

Ve skupině došlo následně k obměně složení. „Úplně od začátku jsme budovali celý sound kapely a asi nám to trvalo déle, než jsme zamýšleli. A i doba se změnila, celé desky se už nevydávají, takže jsme vypouštěli sem tam singl, až jsme si řekli, že to musíme vydat jako celou desku,“ popisuje zpěvačka.

Album uvedli do jiného světa hudebního průmyslu než předchozí nahrávku Night Walk with Me z roku 2011. „Jsme hozeni do vody a snažíme se zorientovat. Úplně nám utekly sociální sítě. Kdybychom si budovaly Facebooky, TikToky a Instagramy v době, kdy jsme začínali a chtěli jsme dávat najevo celému světu, že jsme tady, naše čísla by vypadala jinak,“ domnívá se.

V digitální distribuci a propojení s on-line prostorem vidí ale i pozitiva. „Jako když zjistíme, že naši muziku nejvíce poslouchají ve Skandinávii nebo třeba v Brazílii, to by se asi dříve nepodařilo,“ uvedla příklad.