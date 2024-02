Dva roky, než se změní akord. Nejpomalejší skladba na světě dohraje za šest století

Avantgardní skladatel John Cage dílo, jehož plný název zní Organ²/ASLSP (As Slow as Possible), napsal v roce 2001. Hraje se na speciálně postavené varhany a má doznít až v roce 2640. Tedy za více než šest set let. Podíváme-li se na tento časový úsek z opačné perspektivy, tak v Evropě vrcholila renesance, počítá BBC.

Skladba sice oficiálně začala vznikat v roce 2001, úvodních osmnáct měsíců ale „hrálo“ jen ticho a první tóny se rozezněly až v roce 2003. Partituru tvoří osm stran not, které jsou určeny pro hru na klavír nebo varhany. Ačkoli pokyn v názvu, aby se skladba hrála co nejpomaleji, byl jasný, žádné přesné tempo nebylo nikdy určeno.

Od svého uvedení se skladba dočkala už šestnácti akordických změn. Nyní – po dvou letech od poslední – byla do varhan v kostele St. Buchardi přidána další píšťala, aby se vytvořil nový tón. Někteří lidé si údajně rezervovali vstupenky několik let dopředu, aby mohli být při změně akordu přítomni.

Další plánovaná změna se uděje podle webových stránek projektu 5. srpna 2026.

Americký skladatel John Cage, který zemřel v roce 1992, patřil ve dvacátém století k čelným představitelům experimentální a avantgardní hudby. Jeho nejslavnější skladba, 4'33" je navržena tak, aby ji mohla přednést jakákoli kombinace nástrojů – hudebníci však mají pokyn na ně nehrát. Místo toho posluchači během čtyř minut a 33 vteřin, po které dílo trvá, slyší zvuky blízkého okolí.