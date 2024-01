Vyšetřovatelé navrhli obžalovat někdejšího pohraničníka Jana Muzikáře

Trestní oznámení na vojáky ve službě, jejich nadřízené i čelné představitele ministerstva vnitra a strany podala v roce 2017 Platforma evropské paměti a svědomí. „Je to pomalé, vleče se to, je to zdlouhavé, ale je to strašně důležité. Každý verdikt o konkrétním skutku, který byl zločinný, nás posouvá směrem ke svobodné demokratické společnosti,“ řekla bývalá ředitelka platformy Neela Winkelmann-Heyrovská.

Proti obvinění už Muzikář podal stížnost. Jinak se k věci v poslední době nevyjadřuje.