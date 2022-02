Od 1. března budou zrušena omezení počtu lidí na hromadných akcích

Od 1. března budou zrušena omezení počtu lidí na všech hromadných akcích. Rozhodla o tom vláda, po jejím jednání to novinářům řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Ke 13. březnu by také mělo skončit testování ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách. Od toho data má zůstat povinné nošení respirátorů v MHD, zdravotnických a sociálních zařízeních, na většině ostatních míst by povinnost měla být zrušena.