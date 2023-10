Vědci prověřili metodu Wima Hofa. Žádný pozitivní vliv na zdraví neobjevili

„Cílem této studie bylo zjistit účinnost metody Wima Hofa na různé psychologické a fyziologické parametry. U žádného z výsledků se nepodařilo zjistit významnou interakci. Na rozdíl od tvrzení Wima Hofa tedy každodenní provádění jeho metody po dobu 15 dnů nemělo v této studii pozitivní vliv na kardiovaskulární parametry, vnímaný stres, emoce ani vitalitu,“ uvádí autoři práce.

Wim Hof je charismatický Nizozemec, který dokázal věci, o nichž většina lidí jen sní. Běhá maratony v ledu a mrazu, plave pod ledem, zabořený do ledových kostek vydržel 112 minut. Na čtyřiašedesátiletého člověka jsou to všechno úctyhodné výkony. Hof tvrdí, že to všechno dokáže díky metodě, kterou vyvinul – a kterou se dokáže naučit úplně každý. Stala se oblíbenou po celém světě, včetně České republiky.