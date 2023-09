Obrna letos nezmizí. Problém je ta, která se šíří z vakcín

Před rokem uvolnila Nadace Billa a Melindy Gatesových celkem 1,2 miliardy dolarů (v přepočtu zhruba 30 miliard korun) na boj s dětskou obrnou. Tehdy ještě lékaři věřili, že je možné tuto strašlivou nemoc zcela vymýtit do konce roku 2023. Ten se ale blíží a nová zpráva naděje mírní –⁠ téměř jistě se to nepovede. A celý desítky let starý program na eradikaci obrny má podle ní problémy.