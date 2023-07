Umělá inteligence hloupne. V úlohách spojených s prvočísly se výrazně zhoršila

Jejich studie zatím neprošla recenzním řízením, ale je už vydaná na serveru arXiv . Vědci uvedli, že „výkon a chování modelů GPT-3.5 i GPT-4 se výrazně liší“ a že odpovědi na některé úlohy „se v průběhu času podstatně zhoršily“. V průběhu čtyř měsíců, od března do června, výzkumnící zaznamenali významné změny ve výkonnosti v několika oblastech, včetně řešení matematických problémů a tvorby počítačového kódu.

Výkonnost chatbota ChatGPT není dlouhodobě konzistentní. Dalo by se očekávat, že čím více uživatelských reakcí získá, tím více se naučí – a tím bude úspěšnější. V některých případech se ale stroj zhoršuje. Všimla si toho už řada uživatelů, teď to potvrdila nezávisla skupina vědců.

Podobný propad úspěšnosti vědci zaznamenali také u verze Chat-GPT-3.5, která je veřejnosti na rozdíl od výkonnějšího modelu k dispozici zdarma. U ní došlo při programování k pádu z 22 procent na dvě procenta.

Zajímavé je, že ChatGPT-3.5 vykazoval téměř opačné výsledky v matematických schopnostech. V březnu dosáhl pouze 7,4procentní přesnosti při řešení prvočíselných úloh, v červnu ale měla aktualizovaná verze přesnost 86 procent.

Proč umělá inteligence hloupne?

Podle autorů studie je obtížné určit příčinu, proč se to děje. Zatím se zdá, že jedním z hlavních faktorů mohou být úpravy a aktualizace systému. Po nich může následovat období, kdy se stroj řadu dovedností učí od začátku a novým způsobem. Ale jisté to ani zdaleka není, a právě to je podle vědců ten vůbec největší problém.

„Nechápeme úplně, co způsobuje tyto změny v odpovědích ChatGPT, protože tyto modely jsou neprůhledné,“ popsali autoři „Je možné, že vyladění modelu za účelem zlepšení jeho výkonu v některých doménách může mít neočekávané vedlejší účinky, které ho zhorší v jiných úlohách.“

Všechno ostatní jsou spekulace. A objevila se jich celá řada. Někteří diskutující si myslí, že autor chatbota, společnost OpenAI, experimentuje s alternativními, menšími verzemi proto, aby ušetřila obrovské náklady, jež jsou s využívám této technologie spojené. Jiní se domnívají, že společnost OpenAI záměrně oslabuje GPT-4, aby lidé byli ochotnější zaplatit za další příslušenství. A dokonce se objevují i názory, že systém se stal už příliš složitým a degeneruje – jako by trpěl strojovou formou Alzheimerovy choroby.

Společnost OpenAI všechna taková tvrzení odmítá. Minulý týden viceprezident OpenAI pro produkty Peter Welinder na Twitteru uvedl: „Neudělali jsme GPT-4 hloupější. Právě naopak. Každou novou verzi děláme chytřejší než tu předchozí.“ Sám ale také přesně neví (anebo to alespoň veřejně nekomunikuje), v čem je problém. Navrhuje nicméně jiné alternativné vysvětlení.