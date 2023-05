Kmotr umělé inteligence končí v Google, „aby mohl mluvit o hrozbách“

„Odešel jsem, abych mohl mluvit o hrozbách AI, aniž bych se musel zabývat tím, jak se to dotkne Googlu,“ napsal pětasedmdesátiletý Hinton na svém twitterovém účtu. Zároveň odmítl myšlenku, že hodlá firmu nyní kritizovat. „Google postupuje velmi zodpovědně,“ dodal.

V rozhovoru s The New York Times Hinton prohlásil, že ho znepokojuje schopnost umělé inteligence vyvářet přesvědčivě působící falešné obrázky a texty. Obává se, že takové obrázky a texty zaplaví internet a lidé už nebudou „schopni poznat, co je pravda“. „Je těžké si představit, jak zabránit špatným lidem, aby to používali ke špatným věcem,“ upozornil.

V minulosti podle Hintona jen málokdo věřil, že by se mohla umělá inteligence stát chytřejší než člověk. „Já jsem se domníval, že je to ještě daleko. Myslel jsem, že to bude trvat 30 až 50 let, nebo dokonce ještě déle. Teď už si to nemyslím,“ poznamenal Hinton.