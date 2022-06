Americký úřad zkoumal chování autonomních aut v provozu. Zjistil, která bourají nejčastěji

Zpráva je důležitá zejména proto, že americké úřady od letošního jara nevyžadují , aby byly nové automobily vybavené volantem, brzdovými pedály nebo například sedadlem pro řidiče –⁠ to ukazuje, jak moc jsou už asistenční technologie součástí „mainstreamového automobilismu“. Stále přitom chybí dostatek dat o jejich chování v reálném provozu.

Autoři zprávy Národního úřadu pro bezpečnost silničního průmyslu (NHTSA) sledovali situaci od 1. července 2021 do 15. května letošního roku. Jedná se o doposud nejdetailnější zprávu o využívání asistenčních technologií v USA, která se zaměřila i na jejich rizika.

Pojem ADAS je zkratkou pocházející z anglického výrazu Advanced Driver Assistance Systems. ADAS definujeme jako inteligentní dopravní systémy, které přímo zasahují do řízení vozidla. Systémy ADAS mají sloužit k zefektivnění řízení a ke zdokonalení práce s informacemi.

Posledním typem jsou intervenující systémy, které řidiče nejen varují, ale mohou do řízení i aktivně zasáhnout. Do této kategorie se řadí například pokročilé verze systému varujícího před čelní srážkou či systém prevence vyjetí z jízdního pruhu.

Druhým typem jsou varovné systémy, které řidiče přímo upozorňují na potenciální dopravní nebezpečí. Upozornění může probíhat vizuálně (např. rozsvícením kontrolky), auditivně (např. pípnutím) nebo hapticky (vibrací bezpečnostního pásu či sedačky). Varovné systémy do řízení nijak nezasahují. Patří sem například systémy detekující únavu řidiče nebo systémy monitorující slepý úhel.

Na základě hlavní funkce se systémy ADAS dělí do tří skupin, a to na informační, varovné a intervenující systémy.

Celkem 116 aut z těchto hlášení se srazilo s jiným vozidlem, čtyři havárie se týkaly „zranitelného účastníka silničního provozu“, tedy chodce nebo cyklisty. Vozidla vybavená systémem ADAS se srazila také s deseti zvířaty a dvaceti sloupy nebo stromy.

K většině nehod došlo v Kalifornii, což není velkým překvapením, protože právě v tomto státě jezdí vozidel s asistenčním systémem v USA nejvíc. Na Kalifornii tedy připadalo 125 hlášených nehod, na Floridu a Texas shodně 33 a na čtvrtém místě skončil New York s 30 nehodami.

Nejvíc nehod hlásily tesly, shromaždují ale nejvíc údajů

Výzkum sice ukazuje, že nejvíce nehod připadá na automobily značky Tesla, ve skutečnosti to ale nemusí znamenat, že jsou tyto vozy vybavené nejhorším systémem. Podle webu Euronews je jejich technologie „umělého pilota“ nejrozšířenější, navíc disponuje velmi kvalitním systémem pro automatické hlášení podobných nehod, takže je pravděpodobné, že jejich srážky jsou oproti jiným značkám hlášené nadměrně.

„Tesla shromažďuje obrovské množství vysoce kvalitních údajů, což může znamenat, že jsou ve zprávě zastoupeny nadměrně,“ potvrdila v prohlášení předsedkyně Národní rady pro bezpečnost dopravy (NTSB) Jennifer Homendyová.

Podle výzkumu z roku 2016 je hlavní příčinou výskytu rizikových situací s využíváním systémů ADAS nevědomost řidičů o přítomnosti, používání a limitech daných systémů. Další příčinou je zaskočení až úlek řidiče z nečekané reakce vozidla. Pokud řidič jen zřídka čelí situacím, ve kterých systém funguje, může být nenadálou reakcí svého vozidla nepříjemně překvapen. Může začít zmatkovat nebo se zaměřit na interakci se systémem a polevit ve sledování dopravní situace.

Trable v Tesle

V listopadu musela Tesla stáhnout z amerického trhu téměř 12 tisíc svých vozů, které byly součástí testu beta verze systému Autopilot nazvaného Full Self Driving. Stalo se to poté, co společnost zjistila, že nově zavedená aktualizace softwaru může způsobit nehodu kvůli neočekávané aktivaci systému nouzového brzdění vozů.

Úřad NHTSA v současné době systém Autopilot analyzuje a minulý týden uvedl, že upřesňuje zprávu o 830 tisících vozidlech automobilky Tesla, která jsou Autopilotem vybavena. Podle některých analytiků může po tomto kroku následovat nařízení stáhnout vozy z trhu.

Tesla i další výrobci aut s „inteligentním řízením“ se nadále potýkají s přetrvávající nedůvěrou veřejnosti vůči těmto technologiím. Například letošní průzkum trhu, který provedla agentura Morning Consult, ukázal, že podle 49 procent obyvatel USA jsou auta bez řidiče méně bezpečná než auta řízená lidmi. Toto procento se v průběhu let prakticky nemění.