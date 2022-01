Psi rozeznávají různé lidské jazyky, zjistili vědci předčítáním Malého prince

Laura Cuayaová dostala nápad na výzkum, když se kvůli práci přestěhovala z Mexika do Budapešti. Do maďarského hlavního města ji doprovázel i její pes Kun-Kun. „Zajímalo mě, zda si Kun-Kun uvědomuje, že lidé v Budapešti mluví odlišným jazykem,“ řekla.

Vědci zařadili do experimentu osmnáct psů včetně právě Kun-Kuna. Předčítali jim pasáže z Malého prince ve španělštině a maďarštině. V jednom jazyce byl pes jako štěně vycvičen a s druhým do té doby takřka nepřišel do kontaktu. Badatelé současně sledovali aktivitu mozku těchto psů. Ve studii následně uvedli, že se poprvé podařilo prokázat, že tito mazlíčci vnímají jinak známý a neznámý jazyk.

Jazyky mají své melodie a rytmy

„Každý jazyk se vyznačuje tím, že má nějaké pravidelnosti ve zvuku. Naše poznatky napovídají, že psi během života s lidmi vnímají pravidelnosti jazyka, kterému jsou vystaveni,“ vysvětluje expert Raúl Hernández-Pérez. Podle dalšího vědce Attily Andicse si psi mohli tuto schopnost evolučně vyvinout díky dlouhému soužití s člověkem.