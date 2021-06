Na koho se dívá Velký bratr? Vědci zkoumali, kde se nejvíc používají kamery

V posledních letech začaly vlády i města masivně využívat bezpečnostní kamery ke sledování veřejných prostor, prevenci trestné činnosti, ale i identifikaci pachatelů. Miliony kamer instalovaných po celém světě mohou hrát zásadní roli při prevenci trestné činnosti a napomáhat policejnímu vyšetřování, ale současně jejich nasazování vyvolává obavy z „velkého bratra“ – tedy snahy omezovat soukromí občanů.

Řada expertů i bezpečnostních firem upozorňuje, že největší hrozba spočívá v kombinaci těchto kamerových systémů s algoritmy, které umí rozpoznávat jednotlivé osoby podle obličejů, chůze nebo jiných znaků. Dohromady tak umožňují přesnou identifikaci, sledování a hlídání lidí. Pokročilé sledovací systémy by navíc mohly bránit svobodě projevu tím, že by odrazovaly lidi od účasti na veřejných shromážděních nebo protestech z obavy, že budou identifikováni a pronásledováni.

Jeden z největších problémů spočívá v tom, že vlastně nikdo pořádně neví, kolik takových kamer existuje – a to ani v demokratických zemích, které by takové informace měly mít plně otevřené. Některé studie sice odhadují množství kamer instalovaných ve městech po celém světě, ale jen málo z nich se snažilo popsat jejich přesné umístění. To ztěžuje posouzení sledovacích systémů a rozsahu, v jakém mohou narušovat soukromí občanů.

Kam vidí Velký bratr

Výzkumníci ze Stanfordovy univerzity nedávno provedli studii zaměřenou na umístění sledovacích kamer ve velkých městech v USA a v dalších demokratických zemích světa. Jejich příspěvek, prezentovaný na konferenci AAAI/ACM o umělé inteligenci, etice a společnosti, představil algoritmus, který dokáže odhadnout rozmístění sledovacích kamer na základě analýzy snímků Google Street View a dalších snímků z ulice.

„Naším hlavním cílem bylo pochopit počet a umístění sledovacích kamer ve velkých městech po celém světě,“ uvedl pro technologický web TechXplore Hao Sheng, jeden z autorů studie. „Protože ruční sběr dat je často neúměrně nákladný, snažili jsme se vyvinout metody, které by bylo možné snadno rozšířit. Vzhledem k tomu, že digitální dokumentace městské krajiny i technologie počítačového vidění v posledních letech značně pokročily, napadlo nás, že by bylo možné použít algoritmy počítačového vidění na existující snímky street view.“

Sheng a jeho kolegové ve své studii postupovali po krocích. Nejprve získali snímky street view 100 tisíc náhodně vybraných míst v každém ze zkoumaných měst. Konkrétně se zaměřili na deset velkých měst v USA (Los Angeles, New York, Chicago, Filadelfie, Seattle, Milwaukee, Baltimore, Washington D.C., San Francisco a Boston) a šest dalších měst po celém světě (Tokio, Bangkok, Londýn, Soul, Singapur a Paříž).