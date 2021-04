Psi žili s lidmi na Arabském poloostrově už před šesti tisíci lety, dokládá nález

Mezinárodní tým vědců začal s bádáním na dvou pohřebištích, která jsou datovaná do pátého a čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem, ke konci roku 2018. Při té příležitosti našli celkem 26 úlomků kostí, které patřily jedinému psovi. Nacházely se v blízkosti ostatků jedenácti lidí.

V rámci analýzy následně odborníci potvrdili, že se opravdu jedná o ostatky psa, a nikoliv podobného zvířete, jako je například vlk arabský. Určit se jim to podařilo zejména díky jedné kosti z levé přední nohy zvířete, která svou šířkou odpovídala kostem jiných starověkých psů. Tehdejší vlci měli zmíněnou kost širší.

Možní pomocníci při lovu

Dále rozbor ukázal, že kostní úlomky, které jsou staré zhruba šest tisíc let, vykazovaly známky artritidy. To podle expertů naznačuje, že zvíře žilo ve společnosti lidí až do svého středního, nebo dokonce vysokého věku.

Z podoby skalního umění pak vědci usuzují, že tehdejší obyvatelé Arabského poloostrova využívali psy jako pomocníky při lovu kozorožců a dalších zvířat.

Během výzkumu odborníci narazili také na další vzácné artefakty, jako jsou například šperky. V archeologickém průzkumu v oblasti hodlají pokračovat i v budoucnu.