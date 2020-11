Podzim kreslí barevné kompozice. Ve hře jsou úhly i pigmenty

Jestli je u vás ovšem celé nebe úplně bílé nebo šedé, bydlíte nejspíš v nížině, a šance na barevné nebe se u vás tenhle týden není moc velká. Ale zoufat nemusíte. Barevný kaleidoskop oblohy často ještě v těchto dnech zastoupí listy na stromech nebo na zemi. Stromy totiž měly v tomto roce až do pozdního podzimu hodně vláhy. Díky tomu nepřišlo to, co jsme viděli v předcházejících letech - totiž že listí opadalo kvůli suchu ještě dřív, než se pořádně zkrátil den.