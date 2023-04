Moderní kočár a kříž od Františka. Korunovace Karla III. místy naruší historické tradice

Ceremonie se bude držet pravidel, podle kterých se korunují britští panovníci už tisíc let, přesto dozná drobných změn. Kupříkladu nový kříž nesený před králem je dar od papeže Františka. Obsahuje dva dřevěné fragmenty, které podle katolické církve pocházejí z kříže, na kterém měl zemřít Ježíš Kristus.

Po korunovaci král změní kočár za méně pohodlný, 260 let starý, s nímž se pak vrátí do Buckinghamského paláce. Zatímco jeho matka, královna Alžběta II. zvolila více než sedmikilometrovou trasu, aby ji mohlo spatřit co nejvíce lidí, Karel pojede přímo. V době internetu a televizních přenosů prý dlouhá trasa není potřeba. I na nově korunovaného krále ale budou na místě čekat tisíce diváků.