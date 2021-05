Sněmovna reprezentantů schválila návrh na zřízení komise k prošetření útoku na Kapitol. Republikánští lídři jsou proti

Podle demokratů je nezávislé vyšetřování klíčové pro vyrovnání se s událostmi z 6. ledna, kdy dav Trumpových stoupenců vtrhnul do Kongresu a narušil schůzi obou komor, na níž se projednávaly výsledky listopadových prezidentských voleb. Návrh zákona ve Sněmovně reprezentantů podpořilo 252 zákonodárců, 175 jich bylo proti.

Komise má vzniknout po vzoru té, která se zabývala okolnostmi teroristických útoků z 11. září 2001. Desetičlenný panel, do něhož by každá strana vyslala pět zástupců, by musel do konce roku přijít s doporučeními ohledně zabezpečení Kapitolu a návrhy, jak podobné situaci v budoucnu zabránit.