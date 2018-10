OBRAZEM: Nahlédněte do nejchudších domácností. A tipněte si, jestli chudoba mizí, nebo bují

Rodina Suréše Čoudhurya žije v Indii ve státě Západní Bengálsko. Suréšovi je 40 let a s o deset let mladší ženou Basanti mají čtyři děti ve věku tři až deset let. Žádné z nich nechodí do školy.

Rodina žije v jednopokojové chýši, kterou si postavila před deseti lety s pomocí přátel. Nemají elektřinu, záchod ani vodovod. Pro pitnou vodu chodí do 2,5 kilometru vzdálené studny, není však úplně čistá. Každý týden stráví cestami pro vodu 17 hodin. Další čtyři hodiny týdně sbírají dřevo, které je jediným zdrojem tepla.

Suréš pracuje jako sběrač ovoce a v práci tráví 84 hodin týdně. Rodině to přináší asi 650 korun měsíčně. Téměř všechny peníze utratí za jídlo, takže si nemohou dovolit šetřit. Jejich nejcennějším majetkem je starý mobilní telefon. Sní o tom, že si jednou pořídí políčko a dům se zdrojem vody.