Cosbyho označil soud za sexuálního predátora. Ve vězení má strávit až deset let

Porota už v dubnu shledala Cosbyho vinným ve třech bodech obžaloby, mimo jiné z omámení a znásilnění Andrey Constandové v jeho domě na předměstí Filadelfie, za což mu hrozilo až 30 let vězení. Žalobci požadovali trest vězení v délce pět až deset let, zatímco obhajoba měla za to, že by postačilo domácí vězení.

„Nastal čas pro spravedlnost. Pane Cosby, toto všechno se vám zpětně sečetlo. Přišel čas,“ řekl soudce Steven O'Neill, jenž citoval z prohlášení nyní 45leté Constandové. Cosbyho zločin označil za „velmi závažný“. Constandová uvedla, že Cosby jí vzal „nádherný, mladistvý elán a rozdrtil ho“.

Nynější rozsudek znamená, že Cosby stráví za mřížemi nejméně tři roky. Poté bude mít šanci na podmíněné propuštění. Soudce také Cosbymu uložil pokutu ve výši 25 tisíc dolarů a nařídil mu úhradu soudních nákladů. Rovnost před zákonem podle soudce neumožňuje odlišné zacházení s člověkem podle toho, kým je nebo byl.