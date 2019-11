Trump udělil milost dealerce drog. Přimluvila se za ni Kim Kardashianová

„Uslyšela jsem (v telefonu) hlas Kim Kardashianové. Řekla mi, že jsem… že se to stalo. Že jsem volná a vrátím se k rodině,“ vypráví Johnsonová. „Chci poděkovat prezidentu Donaldovi Johnu Trumpovi. Aleluja!“

Obama milost Johnsonové zamítl

Kardashianová na Twitteru označila Trumpovo rozhodnutí za vůbec nejlepší zprávu. Prezidentovi za omilostnění Johnsonové poděkovala.

Všechny dřívější odvolání i žádosti o zmírnění trestu Johnsonové byly neúspěšné. Źádost o milost jí zamítl i bývalý prezident Barack Obama.

Zpátky k rodině by ale chtělo i víc než 10 tisíc dalších vězňů, kteří o milost požádali a marně čekají na verdikt. „Každý by měl mít stejnou šanci. Nejen ten, o kom mu Kim Kardashianová zašeptá do ucha,“ kritizoval Trumpovo senátní lídr Demokratické strany Chuck Schumer.

Trump chystá další milosti, možná i pro královnu hospodyněk

Minulý měsíc Trump na žádost Sylvestera Stallonea posmrtně omilostnil Jacka Johnsona, prvního černošského šampiona v boxu, který byl ve vězení kvůli vztahu s běloškou. „Dělám velmi spravedlivý krok, abych napravil křivdu, která se stala v naší historii,“ prohlásil ke svému rozhodnutí prezident.