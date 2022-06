John Hinckley, který postřelil Ronalda Reagana, je volný. Sousedé se na něj netěší

Nejdřív se zdálo, že Reagan vyvázl. Byl ale zasažen odraženou střelou, když se ho bodyguard snažil dostat do limuzíny. Ta posléze místo do Bílého domu bleskově zamířila do nemocnice. „Zpočátku jsem vůbec nechápal proč, dokud jsem si nevšiml pěnící krve, která mi vytékala z úst, a právě tehdy jsem ucítil ostrou bolest pod levými žebry,“ popisoval situaci Reagan. Na operačním sále ještě stihl zavtipkovat s chirurgem: „Doufám, že jste republikán,“ a upadl do bezvědomí.