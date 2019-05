Pompa, ideologie a nepostradatelná součást města - moskevské metro má 80 let

Pod Moskvou jezdí i tajná podzemka

Metro je strategickým místem i na politicko-bezpečnostní mapě Moskvy. Tajné trasy, kterým se říká „vládní“, mohou mít kolem třiceti kilometrů. Úzké tunely spojují Kreml s nejdůležitějšími budovami. Přesné plány ale veřejnost nezná.

„Ta trasa je jednosměrná. Jiná než v metru, kde se jezdí oběma směry. Tady se jezdí jen tam a zpět,“ popisuje archeolog Daniilo Davydov.

Architekt Nikolaj Šumakov se podepsal pod téměř stovku moskevských stanic. Ty, jejichž projekty a plány má nyní na stole, budou otevřeny až za zhruba deset let. Současné metro je podle něj jen zlomkem podzemního města, které v budoucnu vznikne. „Pod celou Moskvou by měl být ohromný podzemní prostor. Nejen pod centrem, ale i pod předměstími. Bylo by tam mnoho úrovní a páteří všeho by bylo metro,“ plánuje Šumakov.