Sedm důvodů, proč se Amanda Knoxová dostala na svobodu

Řím – Příběh Amandy Knoxové plní titulní stránky novin. Nejdřív ji v Itálii odsoudili ke 26 letům vězení za brutální vraždu její britské spolubydlící Meredith Kercherové. Tu měla spolu s dalšími dvěma komplici ubodat v roce 2007 poté, co se Meredith nechtěla účastnit opileckých násilnických sexuálních hrátek. Knoxová ale od začátku tvrdí, že svou spolubydlící nezabila. Teď pro ni i jejího italského expřítele končí čtyři roky trvající noční můra. Soud je oba v odvolacím procesu osvobodil. Jak je to ale vůbec možné? V několika bodech to pro BBC vysvětluje investigativní novinář Graham Johnson.