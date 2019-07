Čína terorizuje stoupence hnutí Fa-lun-kung, ubližuje i ženám

„V roce 2008 byla moje matka zatčena a odsouzena k trestu osmi let. Je to už déle než dva roky, co o ní nemám žádné zprávy. Ani příslušníci mé rodiny ji nemohou navštívit,“ vysvětlila dcera čínské vězeňkyně svědomí Ťin Čao-jü. Od roku 1999, když pronásledování začalo, byla její matka šestkrát zatčena a několikrát propuštěna. „Proto mi vždy říkala, jak to ve vězení probíhalo, jak jí třeba poškozovali obličej. Po roce 2009 jsem ji ale už neviděla. Viděl ji pouze můj kamarád, který uplatil věznici, mohl se s ní setkat na pouhých deset minut. Sdělila mu, že nemá ani spodní prádlo, ani prostěradla, žije ve velice bídných podmínkách. Nevím, zda ještě žije, nebo už je mrtvá,“ dodala Ťin Čao-jü.

Čínská vláda nejprve cvičení podporovala, pak se zalekla množství jeho stoupenců

Čína pronásleduje příznivce učení Fa-lun-kung. Jde o starou metodu zušlechťování těla a mysli, cvičí se každý den až pět meditačních cvičení a učení. Čínská vláda původně toto cvičení podporovala, později ale vyšlo najevo množství jeho příznivců, toho se vláda zalekla. „A tak ho začala potlačovat, vysílala mezi nás dokonce agenty, kteří nás fotili a sbírali o nás informace,“ podotkla Ťin Čao-jü.

Toto hnutí nemá strukturu členství, ani záznamy o svých příznivcích. V Číně se ale mluví o 70 až 100 milionech stoupenců. „Oni všichni se stali oběťmi pronásledování, mnoho dětí přišlo o své rodiče. OSN má záznamy o více než 40 tisících případech mučení. Vláda používá pomluvy a očerňování. Svůj problém jsme nahlásili příslušným evropským institucím, doufáme, že najdou nějaké řešení. Stoupenectví v hnutí se nikdy nevzdám, režimu se musíme postavit, člověk má právo na svobodu vyznání,“ dodala dcera vězeňkyně.