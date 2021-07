Při požáru textilky v Bangladéši zemřelo přes sto lidí

Do dnešního rána se hasičům podařilo dostat oheň pod kontrolu. Stovky dělníků při požáru uvízly v horních patrech továrny Tazreen Fashion a mnozí skákali ven z oken, aby unikli plamenům i dusivému kouři. Zemřelo nejméně 112 lidí. Ti, kdo přežili, líčili, jak se zpanikaření zaměstnanci tvoření převážně ženami zoufale snažili uniknout z hořící budovy, kde se šily oděvy pro mezinárodní značky včetně nizozemského řetězce C&A.

Romesa, dělnice „Uvnitř továrny bylo uvězněno více než tisíc zaměstnanců. Vyskočila jsem z okna ve čtvrtém patře a dopadla na střechu sousední třípatrové budovy. Jiní lidé ale dopadli na zem a pád nepřežili.“

Z těch, kdo zůstali uvnitř budovy, zemřela většina obětí na udušení, upřesnili hasiči, podle nichž se nejvíc mrtvých našlo ve druhém podlaží. Hořet začalo z dosud neznámých příčin v přízemí. Bangladéšské továrny mívají často vadné elektroinstalace, na nichž nejsou nijak výjimečná krátká spojení. Majitel továrny Delvar Husajn popřel, že by podmínky v jeho továrně nebyly bezpečné. „Je to velká ztráta pro mé zaměstnance i mou firmu. Tohle je poprvé, co jsme v některé z mých sedmi továren měli požár,“ řekl AFP.

Požár podobně tragických rozměrů se v Bangladéši odehrál naposledy v červnu roku 2010, kdy v Dháce uhořelo více než 120 lidí během svatební oslavy v hustě zalidněné čtvrti staré části města. V polovině září při požáru textilky v pákistánském Karáčí přišlo o život téměř 300 dělníků.