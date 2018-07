Mejdan a kolečková brusle. Dokument se vrátil k průkopníkům skejtování v Československu

V Karlových Varech neměl dokument premiéru náhodou, právě v tomhle lázeňském městě tuzemské skejtování začalo. Práce na filmu zase začaly knižní historií skateboardingu, kterou pod názvem Prkýnka na maso jsme uřízli připravili Michal Nanoru a Martina Overstreet. „Skate je pro mě ale pohyb,“ potodýká Šimon Šafránek, co ho při čtení publikace napadlo, „a film je pro mě taky pohyb – tak to do sebe hezky zapadlo“.

Časově dokument začíná v polovině sedmdesátých let, kdy se skaty začaly v Československu objevovat. „Třeba od Petra Formana, který je měl z Ameriky,“ zmínil Šafránek syna slavného režiséra Miloše Formana. Příběh skateboardových průkopníků končí sametovou revolucí.

Od skejťáků za velkou louží odkoukali ti českoslovenští i kutilský způsob výroby prken. „Rozdělala se jedna kolečková brusle, na ni jsme dali prkýnko – a už jsme jezdili,“ vzpomíná jeden z protagonistů Ivan „Zobák“ Pelikán.