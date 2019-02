ČSA zamíří s novým airbusem do Soulu, odbavování i přes mobil

Celkem budou ČSA v letním řádu pro rok 2013 provozovat linky do 45 měst ve 24 zemích. Ve srovnání s letošním létem se tak počet destinací sníží o osm. Kromě Soulu přibudou pravidelná spojení například do Nice nebo Mnichova. Aerolinky počítají na letní sezonu už jen s airbusy a vrtulovými letadly ATR. Boeingy by měly být vyřazeny a nabídnuty k prodeji. „Hledáme kupce, pokud se to nepodaří, prodáme součástky, které jsou použitelné, především motory,“ řekl Philippe Moreels, prezident ČSA.

Na začátek letní letové sezony 2013 chystají České aerolinie rovněž zahájení pravidelných letů do Permu v Rusku. Společnost plánuje do Permu vypravovat dva zpáteční spoje týdně, přičemž první let z Prahy by měl odstartovat 31. března 2013. Pro České aerolinie to bude po Moskvě, Petrohradu, Jekatěrinburgu, Samaře, Rostovu na Donu, Ufě a Nižném Novgorodu již osmá destinace a jedenáctá pravidelná linka operovaná společností.