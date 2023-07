Do klece na odchyt divočáků vstupovali psi i děti. Jablonec nad Nisou nechal ulici zavřít

Odchytovou klec zakoupili v Jablonci nad Nisou na podzim loňského roku. Hned po nainstalování v ulici Za Plynárnou nedaleko centra na kraji cyklostezky se podařilo do přichystané pasti chytit tři dospělá prasata. „Ta lokalita musí být někde, kde se černá zvěř vyskytuje. Musí být někde, kde je mlazina, houština a samozřejmě přírodní zdroj vody. To nám zaručuje úspěšnost toho odchytu jako takového,“ vysvětlil myslivecký hospodář Jan Bejdák.

Novinka v podobě klece zaujala nejen divočáky, ale také psy a děti. Záběry z nedaleké fotopasti zachycují nejen selata, ale také zřejmě mladého chlapce a psa. Radnice se teď rozhodla celou stezku veřejnosti uzavřít. „Strážníci budou toto místo více hlídat. Pokud někdo poruší zákaz vstupu, mohou mu udělit pokutu ve výši až dvou tisíc korun,“ sdělila mluvčí Jablonce nad Nisou Jana Fričová.

Zákaz vstupu do ulice Za Plynárnou platil do konce června, vedení města se rozhodlo omezení prodloužit, a to o celý jeden rok.

Uprostřed sídliště

Přemnožené skupiny divokých prasat trápí obyvatele Jablonce nad Nisou od roku 2019, kdy se divočáci začali pohybovat v blízkosti rodinných domů a sídlišť. „Je jich čím dál tím víc, jsou drzejší, lezou třeba směrem na sídliště, jsou rozkopané trávníky pod paneláky. Za bílého dne potkáte divočáka uprostřed sídliště,“ popsal obyvatel města Marek Podlipný.

Kromě odchytové klece aktivně myslivci prasata nahání a během plánovaných odstřelů likvidují. V loňském roce dokázali myslivci odlovit přes osmdesát kusů černé zvěře. To je rekord v rámci rádelské honitby.