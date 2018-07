Exředitel liberecké policie měl porušit služební povinnosti. Trest ale soud neuložil

Soud proto Dvořáka potrestal jen za to, že si nechával domů vozit stavební materiál a nařizoval pracovníkům údržby policie, aby pracovali u něj doma. Dvořák to odmítá. Tvrdí, že to bylo naopak, že věci od něj se vozily na policii. „Věci za mých 70 000 korun využívá policie,“ řekl v závěrečné řeči.

Podle předsedy senátu Richarda Skýby ale není pochyb, že se skutek stal. Dvořák ovšem s verdiktem nebyl spokojený. „S čím mám být spokojený? Že chodím na soud? To je přeci ostuda každého slušného člověka,“ řekl po rozsudku novinářům.

Soud Dvořáka už před pěti lety uznal vinným, že se postaral o smazání přestupku, kterého se dopustil někdejší hejtmanův náměstek za ČSSD Martin Sepp. Dvořák si také nechal zjišťovat některá telefonní čísla pro soukromé účely a v rozporu se zákonem poskytl tehdejšímu europoslanci Robertu Duškovi za ČSSD informaci, zda je Sepp stíhán za podvod. Soud za to Dvořákovi uložil trest 18 měsíců s podmínkou na tři roky.