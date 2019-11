Malým gaviálům se v Protivíně nebývale daří: Někteří možná zamíří do Indie do volné přírody

Gaviálové indičtí původně obývali povodí velkých řek v Pákistánu, Indii či Bangladéši. Jenomže v důsledku znečištění vody, lovu a také mizení původních biotopů jsou druhem, kterému hrozí vyhynutí. V přírodě se jejich celkový počet odhaduje na pouhých 200 jedinců.

Proto bylo historicky první líhnutí gaviálů chovaných v mírném pásmu velkým úspěchem protivínské zoo. Zatímco letos v květnu měřili jen několik centimetrů, teď už ti největší dosahují půlmetrové délky: „Nás velice překvapilo, že za prvních 21 dnů svého života povyrostli o 10 centimetrů, což je naprosto rekordní růst,“ pochvaluje si ředitel zahrady Miroslav Procházka.

Mláďata jsou krmena stejně jako dospělí gaviálové: živými rybkami, jen to jsou akvarijní rybky: „Děláme to z toho důvodu, že chceme, aby se gaviálové naučili lovit ryby. Aby byli připraveni pro normální standardní život ve volné přírodě,“ dodává Procházka. Právě ve volné přírodě mohou samci dorůst až do délky šesti metrů.