Spor o rybníky vrácené církvi nekončí: Rybářství Třeboň se zřejmě obrátí na Nejvyšší soud

Šestice menších rybníků u Lhoty na Českobudějovicku včetně rybníku Smrk přešla do vlastnictví v době, kdy se ze státního podniku stala soukromá firma. Vodní plochy byly přitom jako původně církevní majetek blokovány a stát je proto neměl privatizovat.

Od začátku 90. let se na ně totiž vztahoval blokační paragraf, který počítal s tím, že se v budoucnu přijme restituční zákon. Ten sice parlament schválil až v roce 2012, do té doby měl však bývalé církevní majetky spravovat stát.

„Privatizační projekt je výslovně označuje jako církevní, čili každý, kdo privatizační projekt schvaloval, si musel být vědom, že dělá něco protiprávního,“ upozorňuje právní zástupce farnosti Jakub Kříž.

„Nám to český stát nechal a odsouhlasil nám to. Zkontrolovaly nám to všechny instituce včetně NKÚ a 25 let se nikdo neozval,“ kritizuje soudní rozhodnutí předseda představenstva v Rybářství Třeboň Jan Hůda. Krajský soud sice uznal, že současní akcionáři nabyli rybníky v dobré víře, dal však přednost právu restituenta.