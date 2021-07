Potápěč strávil 102 hodin pod vodou, vytvořil český rekord

Podvodní kabina, habitat, je v současné době největší „keson“, který kdy byl u nás postaven a dán do provozu. Její výška je přes 6 m, průměr přes 2 m, výtlak zhruba 29 tun.

Jeho hlavní tělo je tvořeno nádobou o výšce 6 m – rozdělené do tří sekcí. Vejde se do ní naráz až osm potápěčů. Zařízení disponuje dvěma ložnicemi, do nichž se vstupuje ve střední části, trvalou výměnou vzduchu, přívodem elektrické energie, vnitřním a vnějším osvětlením, komunikačními a nouzovými prostředky.