Tragická povodeň v pražské zoo - uspané gorily se plavily po raftech

Během pražských povodní v roce 2002 velká voda zaplavila celou spodní část pražské zoologické zahrady. V úterý 13. srpna proto její zaměstnanci museli přenést či převézt do bezpečí přes tisíc zvířat. Třicet savců museli uspat, celkem čtyři zvířata usmrtit. Nejpostiženější byly pavilony goril, velkých savců či šelem.

„S evakuací jsme začali již v pondělí kolem poledne, kdy jsme zvířata přemístili do úrovně padesátileté vody. Poté jsme v úterý brzy nad ránem začali evakuovat celou spodní část, to probíhalo až do posledního okamžiku, kdy se navalila voda,“ popsal Petr Fejk první dny dlouhého boje o záchranu.