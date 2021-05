Chladné a deštivé jaro vystřídá teplé léto

Podle odchylek od měsíčního průměru to vypadá, že relativně nejstudenější z jarních měsíců bude právě končící květen, který zimou překonal i ten loňský. Za posledních 60 let byl pátý měsíc roku chladnější jen jednou, a to v roce 1991. Když to srovnáme s historicky nejteplejším květnem 2018, je rozdíl v průměrné teplotě 6,5 stupně Celsia.