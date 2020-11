Český seriál o kyberšikaně #martyisdead vyhrál mezinárodní cenu Emmy

Předávání International Emmy Awards se letos kvůli pandemii koronaviru odehrálo on-line. Slavnostním ceremoniálem prováděl herec Richard Kind. Tvůrci seriálu #martyisdead sledovali vyhlášení cen živě z pražského kina Přítomnost.

#martyisdead vznikal ve spolupráci s odborníky na internetovou bezpečnost. V osmi dvanáctiminutových epizodách vypráví o otci (Jan Grundman), který se na vlastní pěst pustí do vyšetřování smrti svého patnáctiletého syna Martina (Jakub Nemčok). Když se přihlásí na jeho Facebook, zjistí, že si mladík delší dobu psal s neznámým člověkem skrytým za profilem „pohledné dívky“, který ho vydíral.



Seriál měl premiéru už loni v říjnu, předtím slavil vítězství na brněnském soutěžním festivalu Serial Killer.

V kategorii krátkometrážních sérií se o cenu ucházely také vertikálně natáčený australský Content (Obsah), druhá série singapurského People Like Us (Lidé jako my) a argentinský One Thousand Hands for Argentina (Tisíc rukou pro Argentinu).

V současnosti se připravuje pokračování seriálu, které by se pod názvem #annaismissing (Anna se pohřešuje) mělo objevit na internetové televzi Mall.tv v květnu 2021.