Klip týdne: Pod hřbitovem vzpomínek Ozzyho Osbourna

Video of Ozzy Osbourne - Under the Graveyard (Official Music Video)

Poloautobiografické video bylo natočeno v Los Angeles a hlavní roli v něm ztvárnili Jack Kilmer jako Ozzy Osbourne a jeho ženu Sharon si střihla skvělá Jessica Barden, známá například díky roli Alyssy ve veleúspěšném seriálu z dílny Netflixu The End of the F***ing World. Děj se odehrává na konci sedmdesátých let, v rané části Ozzyho sólové kariéry. Klip ukazuje temnou část jeho života a jak pomocná ruka a láska mohou všechno změnit.

Pokud jde o klip samotný, zpěvák Black Sabbath se znovu spojil s uznávaným filmovým a hudebním režisérem a scenáristou Jonasem Åkerlundem, se kterým spolupracoval již na videích ke skladbám Let Me Hear You Scream a Gets Me Through.

„Pro Under the Graveyard Jonas rozvinul příběh do minifilmu,“ přibližuje Ozzy. „Ale abych byl upřímný, je pro mě těžké se na to dívat, protože mě to zavede zpět do některých nejtemnějších období v mém životě. Naštěstí mě Sharon přišla zachránit. Věřila ve mě. Bylo to poprvé, kdy tam byla, a její plná podpora mě dostala zpátky. Rozhodně to ale nebylo naposledy, “ říká zpěvák o své ženě, v níž má bezesporu neskutečnou oporu.

Letos v říjnu Ozzy po řadě zdravotních problémů znovu odložil své evropské turné, přičemž veškeré své plány na rok 2019 zrušil již začátkem tohoto roku, kdy se zotavoval z chirurgického zákroku. Evropská část No More Tours 2 byla přeplánována na příští rok a těšit se na něj můžete i 13. 11. v pražské O2 areně.

„Nemůžu se dočkat, až znova pohnu zadkem, ale musíte být trochu trpělivější. Chci být na sto procent připraven vyrazit, pořádně to na vás rozbalit a vystřelit vás z bot. Neodcházím do důchodu, pořád koncertuju a také je tu nové album,“ říká nestárnoucí několikanásobný držitel ceny Grammy.