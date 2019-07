Balanc mezi hudbou a cirkusem, kritikou a provokací. V Praze koncertovali Rammsteini

„Koncert Rammsteinů byl takový, jaký si ho fanoušci představovali. Megalomanský, pompézní, ohnivý, ohromný. Zásadní část úspěchu tkví v tom, že jejich show vždycky byla ohromně propracovaná, plná efektů. Nikdo tady nedělá to, co dělají oni,“ okomentoval úterní vystoupení kapely hudební kritik Petr Adámek.

Video of Rammstein - Amerika (Official Video)

Ohlasy budí výběrem kontroverzních témat jako kanibalismus, drogy nebo sexuální turistika. Na začátku kariéry čelili obviněním z propagace nacismu. „Jsou profesory perverze, zabývají se nejtemnějšími, nejhrůznějšími a nejodpornějšími stránkami lidské duše, lidské sexuality. A podávají je s určitým odosobněným chladem,“ dodává Adámek.

Co kapela myslí vážně? Co je kritika společnosti, co ironie a co už čistá provokace? Balanc na hraně fanoušky zřejmě hned tak bavit nepřestane. A Rammstein s ním také hned tak nepřestanou, jak ukazuje třeba klip ke skladbě Deutschland, kterým kapela předznamenala v březnu tohoto roku novou desku. V téměř desetiminutové písni se vrací k temné historii Německa, zobrazuje i holocaust. A Germánii představuje herečka tmavé pleti.