Potkali jsme Marii Třešňákovou aneb Vzpomínky na novinářku a umělkyni s životním nadhledem

Maruška byla tehdy dramaturgyní PKS (Pražského kulturního střediska), pod kterým působili umělci na „volné noze“. A byla to ona, kdo se rozhodl vzít si mě a Martina Zbrožka s našimi divokými improvizacemi „pod sebe“. Díky Marušce jsme se mohli stát takzvanými profesionálními umělci, kteří pobírali 200 , později dokonce 400 korun za představení. Mohli jsme se postupně živit tím, co nás bavilo a co jsme milovali.

V úterý 30. dubna odešla do věčných lovišť milovaná Mary, Maruška, Mařenka, Marie Schön, Veselá Marie Třešňáková. Vrátila se domů shodou okolností přesně v den mých narozenin. Podezírám ji, že se nejedná o nedopatření. Jako by se tím jen stvrdilo vědomí onoho dávného spojení, které nás poutalo od chvíle, kdy jsme se poprvé – ještě za vlády rudých komančů – setkali.

Jízda to byla skoro adrenalinová a pro mě samozřejmě radost, že se se svým spolujezdcem shodnu. S Marií to tak bylo nejen v práci, ale i mimo redakci. Pátrám, kde se bral její entuziazmus, smysl pro humor, nadhled i vtip. Kde na nějakou patálii uměla reagovat jedinou větou, věcnou a charakteristickou. No, byla to moudrost – tu máte od pánaboha, nedá se naučit. Je mi líto, že cestovat s Marií po našem světě už nemůžu.

Na pláži San Leone u Agrigenta, s výhledem na údolí antických chrámů (které tak obdivoval Goethe), jsme prodebatovali mnohé zásadní otázky našich životů i tohoto světa, ochutnali jsme spoustu dobrot u jejích rozmanitých sicilských přátel a vypili jsme mnoho doušků lahodného červeného vína od Dona Antonia Morganteho, který svým chraplavým hlasem vždy vyjadřoval neskonalý údiv nad tím, že si nějaká bláznivá Češka pořídila domeček na Sicílii. Tehdy to totiž ještě zdaleka nebylo obvyklé.

Díky Marušce jsme poznali rozmanitá zákoutí Sicílie a mnohé její podivuhodné obyvatele.

Díky Marušce se na iVysílání České televize začaly šířit přenosy a záznamy představení a besed z Divadla Kampa.

Díky Marušce jsem se mnohokrát od srdce zasmál.

Díky Marušce jsem poprvé v životě zažil ruční sklizeň oliv, která mne uchvátila.

A nejen proto patří Marušce mé neskonalé díky!

Díky Marušce!

Mary, stálo to za to, byla to nádhera!

František Xaver Watzl, divadelník:

Marušku jsem poznal v polovině sedmdesátých let. V té době se utvářela amatérská kočovná loutková skupina Julie a spol., jejíž jsem byl členem. Skoro od počátku, nám ochotníkům bez jakýchkoliv zkušeností, pomáhala odbornou radou.

Jako vystudovaná dramaturgyně s dlouhou divadelní praxí (Byla dcerou ze známé budějické herecké rodiny. Otec herec a divadelní ředitel, matka herečka ve velkém divadle v Českých Budějovicích, teta slavná izraelská herečka Vava Schön), herečka tehdy slavného ústeckého Kladivadla, přispěla nám nejednou praktickou radou. A já, naprostý divadelní začátečník, jsem z Marie tahal neustále rozumy. Jak funguje na divadle to či ono, proč je potřeba v inscenacích řád a co všechno má mít nějakou divadelní logiku. A ona, s neuvěřitelnou trpělivostí a i s určitou nonšalantností, to všechno stále a stále dokola vysvětlovala, nám zabedněným začínajícím ochotníkům.

A hlavně začala spolupracovat na našich textech a některé pro nás přímo na objednávku našeho loutkového divadla psala, čímž nám výrazně zvedla inscenační úroveň. Prostě a jasně jsme se od ní za pochodu učili dělat divadlo.

V polovině osmdesátých let, to už jsme byli dobří přátelé, Maruška na postu dramaturgyně tehdejšího PKS (Pražské kulturní středisko) mě přesvědčila, abych odešel z ULD Praha (Ústřední loutkové divadlo Praha) na volnou nohu, s tím, že je nejvyšší čas kopat sám za sebe. Tím v podstatě odstartovala moji samostatnou divadelní kariéru, za což jí budu do smrti vděčný. Na PKS se jí podařilo prosadit mé loutkové inscenace.

A hlavně, v době vrchnostenské nepřízně držela neustále nad námi ochranná křídla.

Od devadesátek do minulého podzimu jsme spolupracovali na různých projektech. Zejména poslední čtyři roky psala texty pro Divadlo Dokola, nově vzniklé loutkové divadlo v Táboře, kde momentálně pracuji.

Po celý profesní život byla pro nás odbornou oporou. Zasloužila se a podporovala nejen naše, ale i jiná divadla a různé divadelní projekty. Vždy laskavá, upřímná a chápavá. Někdy nekompromisně kritická, ale vždy pravdivá.

Je potřeba ještě říci, že je to jen malý výsek Maruščiných činností. Psala recenze i různé články do novin a časopisů. Pracovala v České televizi. A ještě stíhala psát knížky o své milované Sicílii.

Měl jsem rád, a jistě i všichni, kdo ji znali, její lehce ironický, ale laskavý humor. Vážili jsme si, že i přes ne úplně jednoduchý život nikdy neztratila životní humor a hluboce lidský přístup k lidem.

Bude nám chybět!

Eva Holubová, herečka:

Není třeba moc slov, ani já je nemám, nejsou dost výstižná, aby vyjádřila, co všechno cítíme my, kdož jsme měli to štěstí, že život spojil naše cesty s touto úžasnou ženou. Poznaly jsme se dávno, ještě za „totáče“, kdy Marie pracovala jako dramaturg na někdejším PKS a mimo jiné měla na starosti divadelní spolek Bouře, později Náhradní divadlo, ve kterých jsem tehdy hrála.

Pracovat pod ní bylo skvostný. Svým podpisem ručila za bezúhonnost her, jejich pojetí, které jsme v těchto divadlech nastudovali. Některé z nich tehdy přepsal či napsal Honza Kraus a komunisticky bezúhonné rozhodně nebyly. Marie se za ně zaručila a tím umožnila, že se mohly hrát. Bylo to pár let před pádem režimu a nešlo to věčně, bylo to velký riziko a všichni si oddechli, nejvíc asi Marie, když přišel převrat v listopadu 89. Nikdy nedávala najevo svůj strach a obavy z toho, co by mohlo nastat, kdyby jí na to přišli. V dobách, kdy se ostatní třásli, se jen usmívala a potichu konala, k tomu, co cítila uvnitř, se mi přiznala až po letech.

Po sametové revoluci přišlo Rádio Limonádový Joe. Věděla jsem o Marušce, ale osobně jsme se nestýkaly. Až posledních devět let na Sicílii. Objevila ji pro sebe, pro nás. (Příspěvek byl převzat se svolením Evy Holubové z jejího Instagramu).